Москва, , 15:30 — REGNUM Сегодня, 15 марта, в России отмечается Всемирный день прав потребителей. В 2021 году девиз Дня — «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».

В нашей стране день защиты прав потребителей отмечается с 1992 года, в этом же году был принят закон РФ «О защите прав потребителей», который закрепил потребительские права граждан, а также права и обязанности торгующих или оказывающих услуги организаций.

Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года.

Мероприятия Дня каждый год посвящены определенной теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

Требования седьмой статьи закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар (работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировке и утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и для окружающей среды.