Москва, , 15:28 — REGNUM Экономика Китая восстанавливается стремительными темпами, и в связи с этим промышленное производство КНР вполне может выйти на докризисный уровень уже в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«В Китае быстрее всех смогли справиться с коронавирусом, в первую очередь за счёт жёстких ограничительных мер и поддержки их населением. Кроме того, там не забывают и о вакцинации, — сказал Каленов. — КНР — вторая страна в мире после США по количеству сделанных прививок. Являясь крупнейшим экспортером продукции в мире, Китай также обладает колоссальным внутренним рынком — его население составляет почти 1,5 млрд человек».

Как полагает Каленов, бурный рост производства должен повлечь и рост объемов потребления нефти.

«Китай выступает в качестве основного ее импортёра, в докризисный 2019 год объемы импорта составляли более 500 млн тонн, а в прошлом году даже выросли более чем на 7% и приблизились к 550 млн тонн, — сказал экономист. — Россия по объемам поставок нефти в Китай уступает лишь Саудовской Аравии. В 2020 году наша страна отправила в КНР около 84 млн тонн, и дальнейшие перспективы тут огромны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решения, принятые властями Китая, позволят ему очень быстро вернуться к докризисным показателям

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