Душанбе, , 15:27 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил символы Навруза и «национального Нового года», сообщили 15 марта в пресс-службе главы государства.

Символ Навруза представляет собой пирамиду из шести дисков, в которых высажена пшеница. В основании пирамиды изображена надпись «Навруз-2021», а на нечетных дисках — национальные орнаменты. На вершине пирамиды расположился цветок — символ весеннего праздника.

Второй символ представляет собой круг, в центре которого находится Земля, по центру — пшеница, украшенная по обеим сторонам государственным флагом. Верхнюю часть круга обрамляет национальный узор.

Ранее в центре Душанбе установили символ Навруза — 30-метровую пирамиду из пшеницы.

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