Брюссель, , 15:30 — REGNUM Стратегия вакцинации от COVID-19, которую выбрал Европейский союз, является успешной и в ходе нее были приобретены «работающие препараты». Об этом 15 марта заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По словам Мамера, Еврокомиссия создала общую стратегию закупки вакцин, необходимость которой подтвердили ряд глав государств и правительств в Евросоюзе, и которая гарантирует доступ к вакцинам всем странам-участницам ЕС.

«Эта стратегия успешна, мы приобрели вакцины, которые работают, они признаются европейским регулятором, мы также заказали достаточное количество вакцин», — сказал он.

Также представитель ЕК уточнил, что связанные с вакцинацией проблемы возникли из-за способности фармацевтических компаний организовать производство вакцин и следовать установленному графику поставок, о чем они договорились с ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 18 марта проведет рассмотрение всех поступивших данных о вакцине от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca.