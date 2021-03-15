Лондон, , 15:25 — REGNUM Жители Великобритании уверены, что для Соединённого Королевства существует целый ряд угроз, однако Россия точно не «самая большая» из них. Такое мнение высказали читатели британской газеты Sunday Times, комментируя обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр Борис Джонсон намерен представить 16 марта.

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В статье отмечается, что Великобритания будет относиться к России как к «враждебному государству», а Китай воспринимать в качестве «коммерческого конкурента». Также в обзоре излагаются планы Лондона по увеличению расходов на наступательные кибервойны Великобритании для борьбы с Москвой и Пекином.

В публикации отмечается, что Россия является «самой большой государственной угрозой», с которой сталкивается Великобритания в результате частых агрессивных вторжений РФ в водное и воздушное пространство Соединённого Королевства.

Читатели издания недоумевают, указывая на то, что скорее так поступает Евросоюз, а не Россия. При этом читатель Cuddy Bear уточнил, что подобные заявления о вторжении России часто сопровождаются в тексте пояснениями мелким шрифтом о том, что самолёт или судно прошли слишком близко к границе Соединенного Королевства.

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«Неужто нам лгут?» — удивился он.

Пользователь Malcolm Drummond назвал статью чепухой. По его мнению прибывающие в Великобританию фанатики несут большую угрозу стране, чем Россия, которая, по его убеждению, не представляет никакой угрозы для обычных жителей, пишет РИА Новости. Ещё один читатель указал на то, что Россия никогда не пыталась завоевать Великобритания.