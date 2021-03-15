Киев, 15 марта 2021, 15:28 — REGNUM Украинские формирования в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщило 15 марта издание Strana.ua со ссылкой на источники в зоне проведения карательной операции против Донбасса (ООС).
По его словам, войска находятся друг напротив друга на расстоянии 400−700 метров.
Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что власти Украины не решатся на наступление в Донбассе, поскольку это очень опасно, а кроме того, может обернуться повторным военным поражением для Украины.
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