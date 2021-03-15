Киев, , 15:28 — REGNUM Украинские формирования в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщило 15 марта издание Strana.ua со ссылкой на источники в зоне проведения карательной операции против Донбасса (ООС).

«Перемирие по факту закончилось, и довольно давно, ещё в конце января… Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 20-м году в рамках разведения войск», — сообщил источник.

По его словам, войска находятся друг напротив друга на расстоянии 400−700 метров.

«Сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступление», — заявил журналистам неназванный представитель министерства обороны Украины.

Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что власти Украины не решатся на наступление в Донбассе, поскольку это очень опасно, а кроме того, может обернуться повторным военным поражением для Украины.

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