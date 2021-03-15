Элиста, , 15:24 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 марта региональный оперштаб.

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Лечение в госпиталях получают 453 ковид-пациента, из них 14 человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются немногим менее трёх тысяч человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 19 557 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 18 675 человек. Жертвами COVID-19 стали 306 пациентов.

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