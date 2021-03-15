Новосибирск, , 15:22 — REGNUM Ленинскую линию новосибирского метрополитена планируют продлить в ближайшие десять лет. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

«Продлить ветку планируется в обоих направлениях — в сторону улицы Станиславского и на север от станции «Заельцовской». На левом берегу планируется построить две станции, на правом берегу — одну», — уточняет редакция «Вести Новосибирск». Так, в Левобережье должны появиться станции «Площадь Станиславского» и «Пермская», на правом берегу ветку продлят до станции «Северная».