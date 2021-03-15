Москва, , 15:21 — REGNUM Работу по совершенствованию экономических институтов Дальнего Востока необходимо продолжить, заявил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По напомнил о том, что на территории округа действуют ТОРы, используются механизмы льготного кредитования и другой господдержки.

«На прошлой неделе в ходе совещания президента с членами правительства был затронут вопрос о новом экономическом акселераторе дальневосточной концессии, цель которой привлечь в течение трёх лет значительный объём внебюджетных средств на строительство инфраструктурных и социально-значимых объектов — дорог, портов, мощностей для утилизации отходов», — сказал Мишустин.

По его словам, эта идея требует внимательного изучения, и кроме экономических эффектов от её применения следует также оценить возможные риски. Глава правительства поручил руководителей федеральных ведомств также подключиться к этой работе, поскольку в округ важно привлекать крупных инвесторов.