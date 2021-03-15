Париж, , 15:19 — REGNUM Число людей, погибших на дорогах Франции в феврале, снизилось на 20% по сравнению с февралем 2020. Об этом со ссылкой на Национальную межведомственную обсерваторию по безопасности дорожного движения (ONISR) 15 марта сообщает L’Express.

Снижение смертности на дорогах во многом объясняется комендантским часом, введенным для борьбы с эпидемией коронавируса, а также из-за перехода на дистанционную работу. По данным ONISR, снижение смертности связано «на две трети с введением комендантского часа и на одну треть с сокращением поездок в дневное время». В феврале на дорогах погибли 96 автомобилистов и 23 пешехода.

Смертность на дорогах Франции в 2020 году была на самом низком историческом уровне после второй мировой войны, в общей сложности 2 550 жертв, что в значительной степени связано с сокращением трафика, вызванным кризисом в области здравоохранения.