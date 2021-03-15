15 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Сергей Артёменко, , 16:41 — REGNUM Александр Лукашенко 15 марта провёл совещание с членами «Конституционной комиссии» — созданного им органа по разработке нового проекта Основного закона. Собранных в президентском дворце он назвал «авторитетными людьми», на что в социальных сетях отреагировали с юмором и стали гадать, кто эти люди — 34 члена КК.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Помогла пресс-служба президента: Наталья Эйсмонт распорядилась опубликовать схему рассадки членов новоявленной комиссии. Лживая «Белтелерадиокомпания» в выпуске новостей предоставила сюжет с кадрами из дворца. После этого стало окончательно ясно: конституционная реформа в Белоруссии превращается в фарс.

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Несколько лет Лукашенко объявлял о конституционной реформе и раз за разом дезавуировал свои заявления. Во время кризиса 2020 года он снова вернулся к этой теме и даже сообщил, что созданная по его указанию группа по разработке нового Основного закона подготовила несколько проектов, которые мало чем отличались от нынешней конституции, — принятой в 1994 году и впоследствии существенно изменённой по итогам референдумов. Формально её так и называют на юрфаках и в государственных СМИ — «Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями».

Что за люди разрабатывали проекты новой конституции для Лукашенко — до сих пор тайна за семью печатями. Однако известно, что руководителя постсоветской республики не устроили косметические поправки, которые, по его словам, не могли существенно поменять нынешний текст Основного закона. Следовательно, человеко-часы были оплачены налогоплательщиком зря — и кто-то должен за эту коррупцию ответить. Однако не это главное.

Проблема в том, что некая группа лиц втайне от граждан разрабатывает планы коренного переустройства их жизни. Те же претензии были и к пресловутым «дорожным картам» углубления белорусско-российской интеграции, которую Лукашенко успешно торпедировал в юбилейном для Союзного государства 2019 году.

Гражданам не нравится, когда за их спиной плетут заговоры некие группы «доброжелателей». Весь исторический опыт, включая славные страницы Римской республики, свидетельствует именно об этом. Поэтому и белорусская общественность вполне оправданно относится с подозрением к подобным инициативам самозванцев, возомнивших себя непонятно кем.

Лукашенко назвал «авторитетными людьми» персонажей, которые в подавляющем большинстве своём неизвестны широким массам либо обладают преимущественно негативными личностными качествами. Именно поэтому в состав КК были включены такие люди, как руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Согласно схеме рассадки, некто «Т. А. Рунец» соседствует с известным врачом.

Из тех же, вероятно, соображений «батькин эксперт» Александр Шпаковский посажен рядом с параолимпийцем Алексеем Талаем. Лукашенко также одобрил включение в КК раскрученных государственными СМИ медиаперсон типа Юрия Воскресенского, ранее освобождённого из СИЗО КГБ за специфические услуги. С ним соседствует такой же «авторитет» «Е. А. Макаревич». Для полного комплекта не хватает взвода охраны со служебными собаками, уборщиц и поваров с президентской кухни.

В ходе мероприятия были вполне ожидаемы такие дежурные и одновременно оторванные от реальности заявления, как «принятая 27 лет назад конституция стала символом новой эпохи — свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа».

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«Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», — сказал Лукашенко.

Ответственность на себя взяли, помимо вышеупомянутых персон, скандально прославившаяся популяризацией «доктрины Даллеса» экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова, известный старожилам экс-генпрокурор Григорий Василевич (не путать с фигуранткой фильма «Золотое Дно» Марией Василевич), председатель Пружанского районного совета депутатов Николай Кудравец, председатель Калинковичского районного совета депутатов Виктор Замостик, председатель Новополоцкого городского совета депутатов Олег Буевич, председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая, председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров и другие широко известные в узких кругах официальные лица.

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко, обращаясь к ним.

Он также между прочим сослался на результаты обнародованного на клоунском неконституционном «Всебелорусском народном собрании» исследования придворных социологов, отметив, что, «по данным масштабного соцопроса, более 65% его участников не считают нужным менять конституцию». То есть, согласно официальной версии, изначально вся эта затея с КК направлена против интересов большинства и попахивает коррупцией.

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Несомненно, назначенцы постараются отработать заказавшего музыку и вещающего от имени народа. Кто девушку ужинает, тот её и конституционно реформирует — это однозначно, как сказал бы лидер ЛДПР.

Стоит ли потом удивляться, что после таких собраний и заявлений под «фашистские» знамёна оппозиции встанут новые бойцы. Разумеется, для каждого из них у весьма избирательно помнящих присягу силовиков найдутся пули. Убийц наградят панельными квартирками, а о расстрелянных скупо сообщат в духе современного классика: вышел и нагло стоял перед милицией, целенаправленно, провоцировал, сам виноват.

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Плохо то, что не последние в Белоруссии люди мало задумываются о послезавтрашнем дне. Дне во всех смыслах, потому что ничего хорошего от квартета «талантливых управленцев», «крепких хозяйственников», «известных политологов» и слабовольных или чрезмерно наивных деятелей ждать не приходится.