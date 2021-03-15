Москва, 15 марта, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В вопросах суррогатного материнства для иностранцев Россия предоставляет в основном медицинские технологии, но не «биологический материал». Об этом 15 марта сообщил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

«Отличительная черта в том, что Россия выступает здесь чисто продавцом медицинских технологий. То есть, как правило, отцы, несколько генетических матерей из Китая. Это иностранные граждане. Суррогатные матери — иностранные граждане. И во многих случаях биологический материал тоже иностранный, — как правило, Украина, Белоруссия. Доноры оттуда. И суррогатные матери — это украинские суррогатные матери», — сказал Трунов.

Адвокат заявил, что на основании вышеизложенного детей, рожденных при таких обстоятельствах, не совсем уместно называть российскими. Также некорректно и утверждать, что при помощи суррогатного материнства Россия продаёт своих детей за границу.