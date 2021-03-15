Рим, , 15:18 — REGNUM Специалисты компании Maserati провели испытания суперкара MC20 на заснеженной трассе в Италии. Видео теста размещено на YouTube-канале Carscoops.

В компании пояснили, что тестирования проводились для оценки холодного пуска мотора, а также низкотемпературных характеристик всех его узлов и агрегатов. Кроме того, испытатели проверили управляемость машины на холодных асфальтовых покрытиях с низким сцеплением. Были протестированы: аккумулятор, подвеска, тормозная система и система климат-контроля.

В движение MC20 приводит трёхлитровый мотор V6 с двойным турбонаддувом производительностью 621 л. с. (730 Нм). Двигатель имеет систему двойного впрыска и форкамерную систему сгорания в стиле F1 с двумя свечами зажигания. Максимальная скорость модели — 325 км/ч.

Ранее компания Maserati провела тестирование рестайлингового GranTurismo M189 в зимних условиях. Модель создана на основе спецверсий спортивных автомобилей GIORGIO от Alfa Romeo.

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