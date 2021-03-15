Копенгаген, , 15:16 — REGNUM В Дании скончавшаяся после прививки от COVID-19 компании AstraZeneca имела необычную клиническую картину. Об этом сообщает издание Politiken со ссылкой на медицинское агентство страны.

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«Наблюдается необычная клиническая картина, связанная с гибелью пациентки, которая требует изучения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная симптоматика была обнаружена в нескольких других отчетах в европейских базах данных.

В частности, у умершей женщины было зафиксировано низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение. Точную причину смерти уточнят позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд стран приостановили использование вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в связи с поступившими сообщениями о серьёзных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом.

В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. В связи с этим ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca.