Москва, , 15:16 — REGNUM Вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом — действительно, крайне важное и полезное дело, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Спорт не только формирует более зрелую личность подрастающего молодого человека или девушки, позволяет найти реализацию для типичного в этом возрасте избытка энергии в нужном направлении, укрепить здоровье подрастающего поколения, но и крайне благотворно скажется на демографической ситуации в государстве.

Чем больше молодежи будет вместо сидения по подъездам, употребления пива или наркотиков, заниматься спортом, тем более крепкое и здоровое поколение мы в итоге получим. И в физическом, и в духовном плане.

Правда, предложение пока не учитывает множества факторов, которые в итоге способны заметно снизить его эффективность. А то и привести к откровенным правонарушениям.

Во-первых, подавляющее большинство молодежи занимается, и уж точно занималось ранее без оформления соответствующих договорных отношений с фитнес-центрами и спортивными клубами. Не говоря уже о многочисленных неофициальных или полуофициальных «качалках».

Так что подтвердить расходы родителей на занятие детьми спортом и физкультурой в спортивных центрах будет непросто. Да, быть может, с введением нового налогового вычета многие задумаются том, чтобы оформляя ребенка в спортивную секцию собрать соответствующие документы для фискальных органов. Но задним числом за предыдущие годы этого сделать точно не получится.

Да и перечень документов, по которым можно будет оформлять налоговый вычет, окончательно не определен. Ведь большинство спортзалов, бассейнов, фитнес-центров не составляют полноценных договоров с клиентами — как правило дело ограничивается выдачей пропуска на определенный срок после внесения соответствующей оплаты за услуги спортивного учреждения. А пропуск для налоговой службы документом не является.

И не ясно пока, готовы ли будут фитнес-центры, спортзалы и бассейны возиться с кипой документов для посетителей. Тем более, что во многих центрах вся бухгалтерия состоит из одного-двух человек, которые итак загружены работой.

А теперь им предлагается для каждого пожелавшего получить налоговый вычет оформлять полноценный договор предоставления услуг, зачастую еще и с приложениями и, соответственно, полагающиеся платежные документы, фиксирующие факт оплаты.

Второй проблемой являются возможные злоупотребления. Наверняка появятся желающие получить вычет от государства на основании липовых документов. У кого-то есть знакомый в фитнес-центре, который предоставит соответствующий договор, какие-то спортивные центры сами могут начать оформлять подобную «липу» за небольшое вознаграждение.

Конечно, технические возможности для выявления подобных злоупотреблений имеются. Но это существенно добавит работы налоговикам — им придется проверять, действительно ли ребенок занимался спортом в данном центре и действительно ли производилась оплата соответствующих услуг.

Так что благое в целом начинание имеет пока еще немало подводных камней и шероховатостей, над которыми предстоит поработать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать налоговый вычет за несовершеннолетних детей.

Читайте также: Госдума введёт еще один налоговый вычет