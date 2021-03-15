Москва, 15 марта, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом — действительно, крайне важное и полезное дело, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Виктор Иванов. Занимайтесь спортом! 1949

«Спорт не только формирует более зрелую личность подрастающего молодого человека или девушки, позволяет найти реализацию для типичного в этом возрасте избытка энергии в нужном направлении, укрепить здоровье подрастающего поколения, но и крайне благотворно скажется на демографической ситуации в государстве.

Чем больше молодежи будет вместо сидения по подъездам, употребления пива или наркотиков, заниматься спортом, тем более крепкое и здоровое поколение мы в итоге получим. И в физическом, и в духовном плане.

Правда, предложение пока не учитывает множества факторов, которые в итоге способны заметно снизить его эффективность. А то и привести к откровенным правонарушениям.

Во-первых, подавляющее большинство молодежи занимается, и уж точно занималось ранее без оформления соответствующих договорных отношений с фитнес-центрами и спортивными клубами. Не говоря уже о многочисленных неофициальных или полуофициальных «качалках».

Так что подтвердить расходы родителей на занятие детьми спортом и физкультурой в спортивных центрах будет непросто. Да, быть может, с введением нового налогового вычета многие задумаются том, чтобы оформляя ребенка в спортивную секцию собрать соответствующие документы для фискальных органов. Но задним числом за предыдущие годы этого сделать точно не получится.

Да и перечень документов, по которым можно будет оформлять налоговый вычет, окончательно не определен. Ведь большинство спортзалов, бассейнов, фитнес-центров не составляют полноценных договоров с клиентами — как правило дело ограничивается выдачей пропуска на определенный срок после внесения соответствующей оплаты за услуги спортивного учреждения. А пропуск для налоговой службы документом не является.

И не ясно пока, готовы ли будут фитнес-центры, спортзалы и бассейны возиться с кипой документов для посетителей. Тем более, что во многих центрах вся бухгалтерия состоит из одного-двух человек, которые итак загружены работой.

А теперь им предлагается для каждого пожелавшего получить налоговый вычет оформлять полноценный договор предоставления услуг, зачастую еще и с приложениями и, соответственно, полагающиеся платежные документы, фиксирующие факт оплаты.

Второй проблемой являются возможные злоупотребления. Наверняка появятся желающие получить вычет от государства на основании липовых документов. У кого-то есть знакомый в фитнес-центре, который предоставит соответствующий договор, какие-то спортивные центры сами могут начать оформлять подобную «липу» за небольшое вознаграждение.

Конечно, технические возможности для выявления подобных злоупотреблений имеются. Но это существенно добавит работы налоговикам — им придется проверять, действительно ли ребенок занимался спортом в данном центре и действительно ли производилась оплата соответствующих услуг.

Так что благое в целом начинание имеет пока еще немало подводных камней и шероховатостей, над которыми предстоит поработать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать налоговый вычет за несовершеннолетних детей.

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