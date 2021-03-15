Белово, Кемеровская область, , 15:12 — REGNUM В кемеровском городе Белово сегодня, 15 марта, организована прокурорская проверка по факту обрушения части кровельного перекрытия многоквартирного дома по ул. Фасадной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что во время очистки крыши от снега работниками управляющей компании произошло частичное обрушение деревянных элементов кровли.

В связи с этим организована проверка, в ходе которой «будет дана оценка полноте и своевременности мер, принятых органом государственного жилищного надзора».