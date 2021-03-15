Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Два человека погибли в дорожной аварии на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области утром 15 марта. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 15 марта в 08:15 мск на 29 километре трассы «Анташи — Ропша — Красное Село». 51-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat по неустановленной причине осуществил выезд на сторону встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Orlando под управлением 45-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Volkswagen и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

«По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.