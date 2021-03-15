Москва, 15 марта 2021, 15:11 — REGNUM Российский фармацевтический холдинг «Нацимбио», входящий в структуру Ростеха, занимается созданием собственной вакцины от COVID-19. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил гендиректор холдинга Андрей Загорский.
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«Мы ведем разработку ковидной вакцины», — сказал Загорский.
Он пообещал оповестить общественность об окончании процедуры создания такой вакцины.
По словам Загорского, холдинг разрабатывает и прочие препараты прямого действия против COVID-19.