Нейпьидо, , 15:13 — REGNUM Из-за обострения ситуации в Мьянме, в посольстве России в данной стране усилили меры безопасности. Об этом 15 марта рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов.

«В связи с обострением внутриполитической обстановки (в Мьянме) в посольстве усилены меры безопасности, включая охрану диппредставительства силами местных правоохранительных органов», — приводит его слова ТАСС.

При этом Анисимов подчеркнул, что в настоящее время сложившаяся в этой стране обстановка не несет непосредственную угрозу сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей.

«Призываем российских граждан, находящихся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей», — также отметил дипломат.

Кроме того, он уточнил, что граждане РФ не обращались в консульский отдел российского посольства за помощью и добавил, что пока на данный момент вопрос об эвакуации сотрудников посольства или российских граждан не является актуальным.

Напомним, в городах Мьянмы 14 марта во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций погибли не менее 38 человек.