Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Все петербургские автобусы планируют перевести на использование в качестве топлива природного газа за три года, сообщили 15 марта в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Речь идет не только об автомобильном, но и водном пассажирском транспорте, а также коммунальной технике. До 2023 года на развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге из федерального и регионального бюджетов выделят 430 млн рублей.

Соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в Петербурге подписали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор северной столицы Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо в ближайшие три года», — заявил Александр Беглов.

За последние 11 лет число автотранспорта в городе увеличилось на 30%. Ожидается, что программа перехода на природный газ поможет снизить вред от выхлопных газов.

В 2021 году закупят 54 автобуса и два автомобиля коммунальных служб. За последние шесть лет город приобрёл 228 автобусов на природном газе. Кроме того, в 2021 году на поддержку организаций и ИП, которые переводят свои транспортные средства на газ, пойдет более 21 млн рублей. Это позволит переоборудовать 875 транспортных средств. В 2022 году эта сумма вырастет втрое — до 60 млн рублей, что позволит перевести на газ ещё 2250 единиц транспорта.

Минпромторг России подумает и о субсидиях для разработчиков и производителей автомобильного и водного транспорта на газе. Поддержку могут оказать и предприятиям, которые покупают такую технику или переводят на газ существующий водный транспорт.

Сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» к 2024 году увеличится до 25 объектов. Сейчас работают десять газозаправочных объектов. Кроме того, компания проработает варианты создания инфраструктуры для заправки городского и водного транспорта сжиженным природным газом.

КАМАЗ будет производить в необходимом количестве автобусы и коммунальную технику, которые работают на природном газе.