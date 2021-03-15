Кострома, , 15:14 — REGNUM Костромская епархия Русской православной церкви отказалась от претензий на историческое здание в центре Костромы. Об этом со ссылкой на документы регионального департамента имущественных и земельных отношений сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Брехов

Речь идёт о здании духовного училища, расположенного на проспекте Мира в областном центре. С 1925 года в нём располагалась городская больница, сейчас постройку занимает гинекологическое отделение родильного дома Костромы.

«Костромская епархия просит отозвать заявление от 12 мая 2015 года о передаче в собственность имущества религиозного назначения — «Здание духовного училища, 1894 г.». Дополнительно сообщаем, что при наличии необходимости епархия оставляет за собой право в дальнейшем обратиться с данным заявлением в рамках Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», — говорится в обращении за подписью митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.

Причины, по которым епархия отказывается от здания, в заявлении не указаны. Связаться для уточнения вопроса с пресс-секретарём Костромской епархи корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Напомним, недавно епархия обратилась к властям региона с требованием передать РПЦ церковь Воскресения Христова из посёлка Сусанино, изображённую на картине Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Просьба была удовлетворена — до конца 2024 года здание передадут в ведение священнослужителей. Музей, размещённый в храме, перенесут в другое место.

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