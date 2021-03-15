Епархия отказалась от исторического здания в центре Костромы
Кострома, 15 марта, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Костромская епархия Русской православной церкви отказалась от претензий на историческое здание в центре Костромы. Об этом со ссылкой на документы регионального департамента имущественных и земельных отношений сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о здании духовного училища, расположенного на проспекте Мира в областном центре. С 1925 года в нём располагалась городская больница, сейчас постройку занимает гинекологическое отделение родильного дома Костромы.
Причины, по которым епархия отказывается от здания, в заявлении не указаны. Связаться для уточнения вопроса с пресс-секретарём Костромской епархи корреспонденту ИА REGNUM не удалось.
Напомним, недавно епархия обратилась к властям региона с требованием передать РПЦ церковь Воскресения Христова из посёлка Сусанино, изображённую на картине Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Просьба была удовлетворена — до конца 2024 года здание передадут в ведение священнослужителей. Музей, размещённый в храме, перенесут в другое место.
Справка: Здание духовного училища в Костроме на средства епархии построили в 1894 году. Проект училища в классическом архитектурном стиле с элементами эклектики подготовил архитектор Э.Х. Тиден.