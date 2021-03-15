Кишинёв, , 15:40 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду планирует провести консультации с членами фракций парламента республики. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба президента.

«Майя Санду проведет завтра, 16 марта, консультации с парламентскими фракциями и группами относительно текущей политической ситуации», — говорится на сайте президента.

Сообщается, что Санду встретится поочередно с членами партий: «Шор», «Про Молдова», «Платформа «Достоинство и правда», «Демократической партии», «Партии действий и солидарности» и «Партии социалистов».

Как отметили в пресс-службе, после консультаций Санду сделает заявление для СМИ.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента республики Майи Санду и парламентского большинства. С декабря 2020 года из-за разногласий между главой государства и депутатами, в стране не получается утвердить кандидатуру премьер-министра.

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