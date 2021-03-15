Москва, , 15:06 — REGNUM Рэпер Алишер Моргенштерн будет привлекать новых клиентов в Альфа-Банк. Финансовая организация взяла его на работу, создав специально под него должность директора по работе с молодежью. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка 15 марта сообщило РБК.

Как уточнил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, Моргенштерну поставлена задача привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

«Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты», — заявил Гиязов.

По его словам, репер настроен на серьёзную работу и обещал, что руководству банка не придётся за него краснеть.