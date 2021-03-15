Москва, , 15:05 — REGNUM Американский банк Goldman Sachs проявляет чрезмерный оптимизм, когда прогнозирует экономике США 8-процентный рост ВВП в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Хорошо, что американские банки обладают такого рода оптимизмом, прогнозируя целых 8% роста ВВП США в 2021 году. Но ожидать такого роста все-таки не стоит. Для этого нет никаких предпосылок. Как американская, так и другие экономики, в особенности развитых стран, остаются с нерешенными вопросами дальнейшего устойчивого развития своих рынков, — сказала Новикова. — Сюда стоит отнести и высокие долги государств и корпораций, перепроизводство и насыщенность уже существующих рынков, как следствие торговые войны между странами, включая санкционную политику».

Как полагает Новикова, нужно признать, что на восстановление американской экономики, да и других экономик, уйдёт порядка пяти лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что американская экономика становится всё больше похожей на финансовую пирамиду.

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