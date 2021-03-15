Уфа, , 15:09 — REGNUM Работа пищеблоков в трех школах была приостановлена в Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов региона.

Сообщается, что в трех школах Чишминского района набор помещений недостаточен для организации питания школьников.

«В результате, в одном помещении находятся цех первичной обработки овощей, приготовление салатов, приготовление горячих блюд осуществляется непосредственно в одном помещении горячего цеха на двух производственных столах. Подвоз продуктов осуществлялся через горячий цех», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате суд постановил приостановить на 15 суток работу пищеблоков в школах в деревне Арово и села Кара-Якупово. На 10 суток приостановлена работа пищеблока в школе села Кляшево.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в глава Башкирии Радий Хабиров поручил увольнять директоров школ за некачественное питание школьников.

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