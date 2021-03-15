Афины , , 15:21 — REGNUM Прививки вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca в Греции должны продолжаться по графику, сообщает AMNA со ссылкой на заявление Национального комитета вакцинации от 14 марта. Заявление последовало в ответ на жалобы, связанные с побочными эффектами приема данной вакцины.

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Отвечая на сообщения об «изолированных случаях тромбоза и эмболии» после прививок вакцинами AstraZeneca, ведомство сослалось на Комитет по оценке риска фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам, где заявили, что нет никаких доказательств того, что причинами этих эпизодов стала вакцинация.

Более того, частота таких эпизодов не превышает ожидаемой распространенности среди населения в целом, заявили в национальном комитете, добавив, что то же самое относится и к Великобритании после более чем 11 миллионов прививок вакцинами AstraZeneca.

В комитете также добавили, что работают с Греческой фармацевтической организацией над постоянным мониторингом безопасности вакцин, отслеживая и анализируя любые ссылки на возможные нежелательные побочные эффекты вакцин против COVID-19.