Москва, , 15:04 — REGNUM Российский боксёр Артур Бетербиев полностью восстановился после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 15 марта на пресс-конференции.

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Бой Бетербиева с немецким боксёром Адамом Дайнесом пройдёт в Москве 20 марта.

Первоначально поединок был запланирован на 30 января. Однако в конце декабря Бетербиев заразился коронавирусом, из-за чего бой был перенесён.

36-летний Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC). На его счету 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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