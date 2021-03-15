Москва, , 15:03 — REGNUM Решения, принятые властями Китая позволят ему очень быстро вернуться к докризисным показателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Так он прокомментировал информацию о том, что промпроизводство в КНР за январь-февраль 2021 года выросло в годовом выражении на 35,1%

«Основной упор сделан на развитие внутреннего рынка, учитывая, что мировая торговля пока пребывает в стагнации. В частности для ряда товаров или в ряде регионов понижен НДС до 1−3% с обычных 8−9%. Подавляющее большинство малых и средних предприятий освобождено от уплаты налога на прибыль, — сказал Маслов. — Однако, помимо этого, Китай продолжает поддерживать крупные инфраструктурные проекты, прежде всего в западных и северо-западных регионах, что должно дать мультипликативный эффект. И конечно же, главное внимание — науко‑ и технологически емким проектам».

Как подчеркнул Маслов, большинство предприятий, задействованных в сфере НИОКР, либо полностью, либо на 75% освобождены от налогов и плюс к этому могут получить льготные кредиты на долгий срок.

«Также практикуется ежемесячный возврат НДС передовым производственным предприятиям, — сказал экономист. — Если, как намечено в планах 14-й пятилетки, удастся удержать безработицу на уровне ниже 5,5% и увеличить уровень урбанизации до 65%, к тому же снизить потребление энергии на единицу ВВП на 13,5% и сократить выбросы углекислого газа на 18%, то не только восстановление, но и рост экономики представляются вполне достижимыми».

В целом, по мнению Маслова, Китай готов увеличивать импорт российских нефтепродуктов.

«Думается, что он будет расти, — предположил экономист. — Но здесь многое зависит и от того, чем завершатся переговоры Китая и США по экономическим вопросам. Не исключено, что Вашингтон будут настаивать, как это было еще пару лет назад, на увеличении объемов закупки нефти и нефтепродуктов у США. И тогда мы вновь окажемся в ситуации жесточайшей «войны цен» и «лучших предложений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США выявили пять компаний из Китая, представляющих угрозу нацбезопасности.

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