Минск, 15 марта, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Век Лукашенко подходит к концу, ас Белоруссией и белорусами мы всегда должны быть не только братьями, но и друзьями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 марта, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Ранее Песков заявил, что Россия и Белоруссия — не друзья, а братья. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у его страны нет друзей.

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« На мой взгляд, Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии об отсутствии друзей у его страны не только вполне адекватно, но и тонко. Действительно, есть разница между другом и братом. Хотелось бы, чтобы Белоруссия и Россия были ещё и друзьями. Но в политике, как известно, друзей не бывает. А в человеческих отношениях дружба — это только взаимное чувство. Может быть, у Белоруссии Лукашенко «друзей в мире нет», потому что она сама никому другом быть не хочет?