Москва, , 15:01 — REGNUM Минэкономразвития предлагает две основные инновации в механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Очевидно это делается для увеличения активности в развитии экономики страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Во-первых, механизм налогового вычета для участников СЗПК (по налогу на прибыль, НДПИ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам в целях возмещения затрат, понесенных участником СЗПК).

Во-вторых, расширение состава затрат, возмещаемых инвестору при реализации инвестпроекта («кэшбэк») — не только на инфраструктуру инвестпроекта, но и на общую инфраструктуру для нескольких проектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на внедренные НИОКР, на трудоустройство высвобождаемого персонала.

аким образом, речь идет о «донастройке» механизмов СЗПК, в результате которых предполагается к 2024 году заключить не менее 1 тыс. СЗПК, накопить не менее 8 трлн руб. инвестиций в эти проекты и создать не менее 70 тыс. новых рабочих мест.

По-видимому, правительство РФ исходит из того, что экономика выходит (или уже вышла) из «коронакризиса», и одним из основных приоритетов теперь становится стимулирование инвестиций, запуск нового инвестиционного цикла.

В этом ключе проходила и встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. В условиях стагнации инвестиций в течение нескольких лет (сейчас они ниже, чем были в 2013 г.) внимание к этой теме вполне естественно.

Однако по-видимому правительство делает ставку прежде всего на государственно-частные инвестиционные проекты с участием крупного бизнеса, и в рамках СЗПК для них будут действовать льготные условия (защита от налоговых и регуляторных изменений, компенсация части затрат).

В то же время, для инвестиций необходимы, как экономические условия — ожидания расширения спроса на продукцию, относительная стабильность экономических условий (в т. ч. курса рубля), стоимость и доступность привлечения финансирования, так и факторы, характеризующие деловой климат (уровень конкуренции в экономике, независимая судебная система, гарантии прав собственности, стабильность и предсказуемость регулирования и правоприменения).

Например, не в последнюю очередь инвесторами будут учитываться риски административных решений, ограничивающих цены продукции или существенно меняющих условия бизнеса, или риски пересмотра через много лет законности заключения тех или иных сделок.

При механизмах СЗПК могут создаваться привилегированные условия по отдельным проектам, в то время как, вероятно, более целесообразным было бы общее улучшение инвестиционного климата для частного бизнеса», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ разрабатывает две «волны» регуляторных изменений в экономике, первая относится к механизму налогового вычета, а вторая помогает ввести мотивационный механизм кешбека для инвесторов.

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