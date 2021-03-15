Москва, , 15:01 — REGNUM В результате того, что легковой автомобиль на западе столицы России врезался в отбойник, пострадали два человека. Об этом 15 марта сообщает московский Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что водитель легковушки совершил наезд на отбойник в районе дома 156 на Ленинском проспекте, не справившись с управлением.

«По предварительным данным, в ДТП двое пострадавших. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате аварии движение по Ленинскому проспекту не затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина погиб в результате опрокидывания автомобиля в Самаре.