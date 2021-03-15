Йошкар-Ола, , 14:59 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 173 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 11 159 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 20 человек. 186 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 828 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 164 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 396 человек, из них у 387 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 13 пациента, при этом госпитализированы 16 жителей Марий Эл.