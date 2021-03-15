Ташкент, , 14:59 — REGNUM С начала пандемии коронавируса материальную и социальную помощь в Узбекистане получили 5,2 млн человек, или 15% от общей численности населения республики, сообщает 15 марта издание «Газета.uz».

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР), Центр «Стратегия развития» и Всемирный банк провели исследование, посвященное экономическим и социальным последствиям COVID-19.

Отмечается, что 3,54 млн человек получили пособия в натуральной форуме или в виде ваучера, 1,66 млн — в виде единовременных денежных пособий. Вместе с тем в республике отмечается снижение числа заявок на получение матпомощи.

В частности, заявки на пособия по уходу за ребенком поступили от 28% махаллей (территориальный орган самоуправления граждан). В августа этот показатель составлял 58%.

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