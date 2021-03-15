Пальма-де-Майорка, Испания, , 14:58 — REGNUM Сразу 80% баров и ресторанов смогут открывать свои заведения с 15 марта после трех месяцев закрытия, хотя неизвестно, сколько из них действительно откроется. Об этом пишет испанское издание Última Hora.

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Остальные 20% — заведения с террасами — работают на открытом воздухе в течение двух недель, и с 15 марта они также смогут работать в закрытых помещениях, хотя и с большими ограничениями: разрешено только 30% вместимости, а режим работы — до 17:00 часов.

Эти ограничения и тот факт, что здесь пока нет туризма, будут означать, что подавляющая часть восстановления прибрежной зоны не будет открыта, как заверяют Эухении Куси, президент PIMEM-Restauración, и Альфонсо Робледо из Restauración de CAEB. В остальных областях у предпринимателей не будет другого выбора, кроме как открыться, чтобы «меньше терять», говорит Куси.

Позднее время закрытия заставит многих предпринимателей открыться для тестирования, но очень вероятно, что они снова закроются. Куси настаивает на том, что открываться на 30% заведений невыгодно, особенно тем, у кого нет террасы, а это большинство помещений.

Куси уверяет, что понимает осторожность правительства, которое предлагает медленную деэскалацию, но считает очень шокирующим то, что с текущими эпидемиологическими данными, аналогичными данным июля 2020 года, такой же уровень открытости не допускается.

Альфонсо Робледо также понимает благоразумие правительства, чтобы не наступила четвертая волна, которая испортит туристический сезон. Однако в то же время он признает, что есть часть сектора, ориентированная на ночное обслуживание, которая все равно не сможет открыться. По этой причине он просит либо продлить часы работы с открытием в ночное время, либо активировать помощь для компенсации тем, кто не сможет открыться.