Москва, , 15:06 — REGNUM Сбежавшего за границу в 2019 году бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева задержали в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Он обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ноябре 2019 года Гусев и еще один сотрудник таможни — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Максим Мамчура — неожиданно «пропали без вести». Позже Гусев прислал руководству заявление на увольнение, тогда же стало известно, что он поспешно выехал в Прибалтику. Мамчура, по данным СМИ, скрывается на Украине.

В марте 2021 года Гусев был задержан в аэропорту «Шереметьево». Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Гусев в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» подношение в размере 20 млн рублей.

«Незаконное вознаграждение предполагалось за непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении указанной коммерческой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки «Таллер» (посуда и другие кухонные принадлежности — прим. ред.)», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, с декабря 2018 года по январь 2019 год при помощи посредников Олег Гусев получил требуемую сумму. А в ноябре 2019 год скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск.

В настоящий момент следствие обратилось с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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