Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после обрушения металлической конструкции в парке имени Маяковского. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

Дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, конструкция не была закреплена должным образом. В итоге один из посетителей парка получил травму.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 14 марта во время празднования Масленицы.

Читайте ранее в этом сюжете: В парке Екатеринбурга проведут расследование после падения щита на мужчину