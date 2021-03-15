Лондон, , 15:09 — REGNUM Супруга британского принца Гарри Меган Маркл попросила предоставить ей доказательства, связанные с жалобами на её поведение. Запрос герцогиня Сассекская направила в Букингемский дворец, сообщает газета Daily Mail.

Ранее газета The Times сообщила о жалобе на Маркл со стороны бывшего пресс-секретаря принца Гарри Джейсона Кнауфа. Ещё в 2018 году Кнауф заявил, что из-за поведения герцогини двое его коллег ушли с работы, а ещё у одного сотрудника возникли большие проблемы. Принц Гарри уговорил Кнауфа не подавать жалобу, а через месяц пресс-секретарь подал в отставку.

Об инциденте с Кнауфом стало известно только сейчас. Букингемский дворец заверил, что разберётся в ситуации, а источник во дворце рассказал о намерении герцогини дать отпор «клеветнической кампании».

Принц Гарри и его супруга заявили, что Маркл огорчили очередные нападки. Она попросила подтвердить суть жалоб на неё и продемонстрировать соответствующие документы или сообщения.

Запрос передан принцу Уэльскому Чарльзу, этим вопросом займутся его помощники.

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