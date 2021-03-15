Подгорица, , 14:56 — REGNUM На будущее российско-черногорских отношений надо смотреть с оптимизмом, так как в этой стране к власти пришли люди, которые хотели бы восстановить испорченные отношения с Россией. Такое мнение высказал 12 марта председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович во время прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

По словам Радиновича, нынешние отношения между Москвой и Подгорицей обременяет груз антироссийских санкций, и теперь задача черногорского правительства — отменить это позорное решение.

«Никакие отношения Черногории с Россией, кроме братских, не устроят ни один, ни другой народ. Более того, мне кажется, что Черногория могла бы стать своего рода эпицентром процесса укрепления сотрудничества стран бывшей Югославии с Россией. Так как Черногория веками была моральным барометром, особенно для сербов, живущих на всей территории Балкан, мне кажется, что положительные сдвиги в отношениях с Россией могли бы стать заразительным примером для всех вокруг», — полагает Любомир Радинович.

Эксперт полагает, что у нового черногорского правительства есть желание улучшать отношения с Россией, но, тем не менее, в стране все еще существует много «стоп-факторов», которые замедляют этот процесс. «К сожалению, предыдущая власть сумела, вопреки воле народа, ввести Черногорию в НАТО. Это очень большая петля на шее сегодняшнего правительства. В составе нынешнего парламента есть и сторонники радикальных шагов по отношению к Западу, и люди, которые хотели бы, наоборот, оставить все как есть», — пояснил Радинович.

Напомним, что на парламентских выборах в Черногории в конце августа 2020 года победила широкая коалиция, в чей состав входят и национально ориентированные партии, выступающие против членства страны в НАТО, и партии с четкой прозападной ориентацией.