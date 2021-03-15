Саранск, , 14:54 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1953 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляла гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 181 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в Мордовии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 456 случаев.

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