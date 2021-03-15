Джакарта, 15 марта 2021, 14:54 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что использование вакцины AstraZeneca против коронавируса временно приостановлено в стране, сообщает Kompas.
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Министр заявил, что все еще ожидает результатов исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Ранее восемь европейских стран временно прекратили инъекции вакцины AstraZeneca. Дания — первая страна, объявившая о приостановке использования вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан заявил, что сделает подрайон Джакарты Пенджаринган направлением религиозного культурного туризма на побережье столицы Индонезии.
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