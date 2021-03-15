Сеул, , 14:56 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил модель EV6, созданную на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что это первый электрокар марки, который разрабатывался в соответствии с новой философией дизайна. Она отражает стремление компании сконцентрироваться на производстве машин с электрическими моторами.

Все новые электрокары будут иметь названия, начинающиеся с префикса EV. Цифра в названии обозначает позицию модели в линейке марки.

Автомобиль оснащён инновационным дисплеем AVN для аудио, видео и навигации. Экран протянулся от рулевого колеса до центра машины. Под дисплеем размещена панель управления системой кондиционирования, вентиляции и отопления с сенсорными кнопками.

Ранее специалисты компании KIA провели в Германии дорожные испытания прототипа кроссовера KIA Niro нового поколения. В гамме моторов авто будет присутствовать как электрический двигатель, так и гибридный силовой агрегат.

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