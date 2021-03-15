Москва, , 14:53 — REGNUM Тренерский совет сборной России по санному спорту определил состав команды, которая будет готовиться к олимпийскому сезону. Об этом 15 марта сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

По словам Чудинова, в команду вошли Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Роман Репилов и два юниора — Павел Репилов и Матвей Пересторонин.

«У женщин это Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко и юниорка Диана Логинова», — цитирует Чудинова ТАСС.

Также в состав вошли три экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

С 13 по 15 марта в Сочи прошёл чемпионат России по санному спорту. Чемпионами страны 2021 года стали Семён Павличенко и Виктория Демченко.