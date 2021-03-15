Саранск, , 14:53 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 марта выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 456 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 35 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 444 жителя Мордовии. 181 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне умерли двое жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 14 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 584 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2036 человека.