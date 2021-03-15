Варшава, , 14:53 — REGNUM Власти Польши приостановят вакцинацию от COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных средств. Об этом 15 марта заявил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.

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«Эта вакцина по-прежнему применяется в Польше. Если будут рекомендации агентства, то мы приостановим вакцинацию этой вакциной. В данную минуту такой рекомендации нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановка использования вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca связана с поступившими сообщениями о серьёзных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. В связи с этим ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca.

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