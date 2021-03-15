Москва, , 14:52 — REGNUM Регионы Дальнего Востока объединяет «низкая обеспеченность природным газом», заявил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО.

Он отметил, что «при больших запасах сырья», уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране, и составляет всего 18% при общероссийских 71%.

«Две трети теплоэнергостанций Дальневосточного округа работают на угле, в пяти из 11 субъектов газ отсутствует вообще. Причины известны и понятны, можно их не перечислять. Главный вопрос сегодня не «Кто виноват?», а «Что делать?», — сказал премьер-министр.

Мишустин уверен, что без надёжной топливно-энергетической базы о росте экономики говорить не приходится. При этом при газификации нужно учитывать все важные факторы, от социально-экономического эффекта и экологии, до наличия инфраструктуры.

Он также поручил проработать механизм использования СПГ в качестве альтернативного топлива.