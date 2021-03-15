Киев, , 14:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко», и даже его слова про борьбу с олигархами — это на самом деле старая песня Порошенко.

Об этом заявила 15 марта политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя заявление Зеленского, в котором он в очередной раз пообещал бороться с «олигархическим классом».

«Не верю!» — глядя на видео Зеленского, на ум приходят именно эти слова Станиславского. «Не верю!» — говорил великий режиссер, когда актер играл плохо», — отмечает Кушнир в комментарии для делового издания «Капитал» — официального партнероаThe Financial Times.

На самом деле, напомнила Кушнир, обещание бороться с «олигархическим классом» — это лозунг главного конкурента Зеленского на президентских выборах в лице Порошенко.

Она напомнила хронологию основных заявлений: 28 марта 2015 года — Порошенко пояснил, что увольнение Коломойского — это «деолигархизация страны»; 4 июня 2015 года, послание президента к Верховной раде — «продолжить деолигархизацию, дерегуляцию и децентрализацию»; 7 июня 2015 года — в интервью Le Monde Порошенко объяснил, что деолигархизация — это борьба, «не против людей, а против системы», — отметила эксперт.

Кушнир уверена, что нельзя доверять словам Зеленского, потому что его привели к власти именно олигархи, в частности Коломойский, да и действующий кабинет министров, по мнению эксперта, контролируется такими фигурами как Ахметов и другие.

«Как можно верить словам Зеленского про борьбу с «олигархическим классом», если к власти его привели олигархи, в том числе Коломойский? Как можно верить в обещания бороться против «олигархического класса», если глава кабинета министров Денис Шмыгаль — это человек Ахметова? До назначения на государственную должность — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС и и. о. заместителя генерального директора «ДТЭК Западэнерго». О какой борьбе против олигархов может идти речь, если «Центрэнерго», «Энергоатом» и другие доходные предприятия поделили Ахметов и Коломойский, которые доят их в свой карман? Смешно слышать это, когда состав кабмина — это грантоеды и люди олигархов Ахметова, Коломойского, Бахматюка и других», — возмутилась эксперт.

На самом деле, пояснила Кушнир, Зеленский начал повторять лозунг Порошенко про борьбу с олигархами сразу после того, как «Слуга народа» уступила в рейтингах первое место «Оппозиционной платформе — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Наконец, давайте честно скажем, что под лозунгами борьбы с олигархами власть развернула атаку на свободу слова — именно так ООН оценила запрет без суда и следствия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. И очень смущает, что все эти лозунги a la Порошенко зазвучали от Зеленского только после того, как «Слуга народа» в рейтингах уступила первое место «Оппозиционной платформе» Медведчука (КМИС — ОПЗЖ 23,5%, «Европейская солидарность» — 19,2%, «Слуга народа» — 16,3%)», — аргументировала эксперт.

«Потому что вместе с санкциями против Виктора Медведчука вся эта история выглядит как борьба против своих главных политических оппонентов. А лозунги про борьбу с олигархами звучат так, на публику», — констатировала она.

По словам Кушнир, что касается международной ситуации, по итогам последнего видеообращения сложилось впечатление, что Зеленский смирился с тем, что в Белом доме к нему относятся совершенно равнодушно.

«Именно поэтому прозвучала странная фраза, что на Банковой нуждаются в поддержке наших западных партнеров и «за нее мы всегда будем благодарны». Зеленский сознается, что нуждается в поддержке, потому что на самом деле ее нет? Так получается», — отметила эксперт.

«Поэтому нет веры, когда слышишь эти «старые песни о главном» про борьбу с олигархами. Именно поэтому единственная реакция на такие заявления Зеленского — это «не верю!», четко по Станиславскому», — заключила политический эксперт Светлана Кушнир.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта президент Зеленский в своем обращении заявил, что Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности.

«Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — сказал президент Украины.