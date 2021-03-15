Москва, , 14:50 — REGNUM Суд в Московской области вынес приговор подданному Нидерландов, который участвовал в переправке через таможенную границу России более 100 кг кокаина. Об этом сообщила 15 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители установили, что в 2000 году иностранец и его подельники переправили через российскую таможню более 105 кг колумбийского кокаина, из них 49 кг — в Великобританию. Наркотики обнаружили в подозрительной посылке американские таможенники, её вскрыли в аэропорту американского города Майами.

Нидерландский подданный был доверенным лицом главаря крупного наркокартеля и контролировал работу преступной организации в РФ. Его задержали в Бельгии в 2015 году и только через три года передали России.

Химкинский городской суд признал иностранца виновным в контрабанде кокаина, участии в преступном сообществе, а также в других противоправных деяниях. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В 2004 году пятерых участников этого наркокартеля уже осудили на сроки от 18 до 22 лет. Ещё одного участника приговорили к десяти годам заключения в 2018 году.