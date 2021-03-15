Брянск, , 15:05 — REGNUM Увольнением за прогулы пригрозили сотруднице Брянского государственного краеведческого музея. По словам женщины, коллеги подтверждают её присутствие на рабочем месте, а конфликт с руководством возник после того, как она вышла замуж за своего начальника.

Сотрудница экспозиционно-выставочного отдела рассказала, что её вызвали в дирекцию, где заявили, что она больше четырёх часов отсутствовала на рабочем месте и предложили подписать акт о прогуле. Женщина не согласна с позицией руководства музея и даже собрала подписи коллег, подтвердивших, что она никуда не отлучалась. Затем появилась информация, что сотрудницу довели до нервного срыва, и она попала в больницу. Причиной конфликта женщина называет своё семейное положение — недавно она вышла замуж за руководителя своего отдела.

В региональном департаменте культуры проверят обстоятельств скандала. Как сообщила изданию «Брянские новости» директор ведомства Елена Кривцова: «Это позволит сделать справедливые выводы».